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Kilis'te korkutan tablo! Koronavirüsten ölen sayısı belli oldu

İhlas Haber Ajansı

KİLİS’te korona virüs vaka sayısı 7 bin 802’ye, ölenlerin sayısı 142’ye çıktı. Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te korona virüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle Kilis Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü kent genelinde denetimleri sıklaştırdı.

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Kilis Valiliği kentin bazı caddelerinde, bulvarlarında, ATM önlerinde sigara içmeyi yasakladı. Korona virüsten ölenlerin sayısının 142’ye yükseldiği kentte Kilis Devlet Hastanesinde 278 kişi tedavi görürken, 36 kişinin yoğun bakımda, 9 kişinin de entübe olduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde araç, yaya ve motosikletler üzerinde maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyor. Araçların sorgulaması yapılırken, sürücüler ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtları inceleniyor. Maske takmayanlara 900 TL idari para cezası kesiliyor. Karantina ile izolasyonda olması gerekirken sokağa çıkanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, KYK yurduna gönderiliyor. Kilis’te 7 bin 802 vaka sayısına ulaşılırken, 36 kişinin yoğun bakımda ve 9 kişinin de entübe olduğu bildirildi.

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