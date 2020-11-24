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Yeni Malatyaspor’da 2 yeni vaka

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, rutin olarak gerçekleştirilen Covid-19 testlerinde iki futbolcusunun pozitif sonuç verdiğini açıkladı.

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Yeni Malatyaspor’da iki futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Daha önce de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkan sarı-siyahlılarda vaka sayısı 3’e yükseldi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza 23.11.2020 tarihinde Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde iki futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Daha önce testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile birlikte toplam pozitif sayımız 3 olmuştur. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır."

Kadro dışı kararı
Öte yandan Yeni Malatyaspor, Alberto Cueva'nın Hamza Hamzaoğlu’nun raporu ve isteği doğrultusunda disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

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