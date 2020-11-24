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Dolar yine 8 lirayı gördü! Euro da yükseliyor işte piyasada son durum

Dolar yeni haftada yükselişini sürdürürken tekrar 8 lira seviyesini gördü. Euro 9.45 liradan işlem görürken, Sterlin 10.62 liradan işlem görüyor. İşte piyasada son durum...

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Geçen haftayı 7,55'in altında kapatan dolar/TL yeniden 8 lira seviyesine yükseldi. Saat 12.40 itibariyle dolar kuru 8,00 lira seviyesine yükselirken, aynı saatlerde euro ise 9,4756 seviyesine ulaştı. Dolar kuru, saat 12.50 itibariyle 7,95'ten işlem görmeye başladı. 

Saat 12:50 itibariyle piyasada son durum: Dolar dünkü en yüksek seviye olan 7.95'ten işlem görürken, Euro 9.45 seviyelerinde. Sterlin 10.63 seviyelerinde işlem görürken, gram altın 466 lira...

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararıyla gerileyen dolar kuru, sabah saatlerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun aktif rasyosu kararının kaldırılmasını açıklamasıyla 7,87 düzeyine kadar gerilemişti. 

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