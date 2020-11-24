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ABD bu hindileri konuşuyor! Donald Trump son kez 'Affedecek'

Demirören Haber Ajansı

Beyaz Saray’da görevi teslim etmeye hazırlanan Donald Trump, geleneksel hindi affetme törenine bugün son kez katılacak.

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ABD'de sağlıkçıların tatil sezonunda toplantıların sınırlandırılması yönündeki tavsiyelerine rağmen Beyaz Saray koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde Şükran Günü etkinliğine hazırlanıyor.- Beyaz Saray’da yaklaşık 30 yıldır yapılan Şükran Günü hindisinin kesilmeyip ABD Başkanı tarafından “affedilmesi” töreni öncesi affedilecek Corn ve Cob adlı hindiler başkent Washington DC'deki Willard Oteli'ne geldi.

Beyaz Saray’dan yazılı yapılan açıklamada,  ABD Başkanı Donald Trump’ın geleneksel Şükran Günü hindisinin resmi affına devam edeceği belirtildi. Bu yılın Ulusal Şükran Günü hindilerinin ‘Mısır’ (Corn) ve ‘Koçan’ (Cob) isimlerinin verildiği duyuruldu. Corn ve Cob'un Ulusal Hindi Federasyonu Başkanı Ron Kardel ve Iowa eyaletinde bulunan Walcott şehrindeki bir çiftçi tarafından yetiştirildiği ifade edildi.

Fotoğrafını çekme yarışı: Bugün Beyaz Saray’da yapılacak ‘Hindi Affı’ töreninden sonra iki hindinin de Iowa Eyalet Üniversitesi kampüsündeki yeni evlerine gönderileceği bildirildi. Affedilmeyi bekleyen hindilere ise ilgi oldukça yoğun.

Hindi affı geleneği

ABD Başkanı Şükran Günü öncesinde iki hindiyi affediyor. 1963 yılında Başkan John F. Kennedy, Ulusal Hindi Federasyonu tarafından hediye olarak gelen hindiyi geldiği çiftliğe geri göndermişti.

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