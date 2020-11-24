Prof. Dr. Ercüment Ovalı yeniden piyasaya çıktı! Yerli Covid-19 aşılarını yerden yere vurdu

Koronavirüs salgının ilk döneminde üst üste aşı müjdesi veren Ercüment Ovalı, hiçbir sözünü tutamayınca büyük tepki görmüştü. Tüm sosyal medya hesaplarını kapatan Ovalı, yeniden ortaya çıktı ve hem yerli korona aşı çalışmalarını hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı suçladı.

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Koronavirüs aşısını bulduğunu ve 23 Nisan'da tüm dünyaya duyuracağı açıklayarak büyük sansasyon yapan ancak birkaç kez tarih değiştirmesine rağmen aşı müjdesi veremeyen Prof. Dr. Ercüment Ovalı yeniden piyasaya çıktı. Verdiği müjdeler fos çıkınca sosyal medya hesabını kapatan Ercüment Ovalı, yerli korona aşısı çalışmalarını yerden yere vurdu...

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) listesinde Türkiye'den 11 aşı çalışmasının görüldüğünü belirten Ercüment Ovalı, bu aşılardan sadece ikisinin klinik çalışma aşamasına geldiğini söyledi. Yerli aşı çalışmalarının eski tip aşı geliştirmek üzerine kurulu olduğunu iddia eden Ercüment Ovalı, o çalışmaları şu sözlerle yerden yere vurdu:

Yerli aşı çalışmalarını böyle suçladı

- Bu çalışmaların henüz yayınlanmış bir makalesi yoktur.

- Biri hariç nötralizan antikor sonuçları yoktur.

- Hiç birinde ADE verileri yoktur.

- Sadece birine ait viralchallenge verileri vardır.

- Bu çalışmalarda kullanılan aşıların biri hariç GMP grade üretimi yoktur.

- Bu çalışmaların hiç birinde akut ve kronik sitotoksite verileri yoktur.

Kendi aşısını öve öve bitiremedi

Yerli aşı çalışmalarını böyle eleştiren Prof. Dr. Ercüment Ovalı, WHO listesine giremeyen kendi aşı çalışması için ise "Ne güzel! hiçbirinin bir sayfa yayını yok ama Ercüment Ovalı’nın uluslararası muteber dergilerde 4 yayın yapılmış ve takdir görmüş çalışması hala neyi bekliyor?" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'yı suçladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerli aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarında kendi aşı çalışmasından bahsetmemesine alınan Ercüment Ovalı, "Bakan Bey keşke diğer aşılardan bahsederken buna da bir parantez açabilme basiretini gösterebilse, aynı pozitif yaklaşımı gösterebilse bilim adamları olarak saygı duyar, devletimiz ayırımsız bilimsel çalışmalara sahip çıkıyor diye kıvanırız" dedi.

TÜRKİYE’DE COVİD-19 AŞI ÇALIŞMALARI Türkiye'de WHO listesinde 11 aşı görülmektedir.

• 3 inaktif aşı (Acıbadem-Labcell, Kayseri ve Selçuk Üniversiteleri) • 1 mRNA aşısı (Selçuk Üniversitesi)

• 1 DNA aşısı (Ege Üniversitesi)

• 2 Adenovirüs aşısı (Ankara ve Kayseri Üniversiteleri)

• 2 protein peptit aşısı (Boğaziçi ve Ege Üniversiteleri)

• 2 VLP aşısı (ODTÜ ve Bezm-i Alem Üniversiteleri)

Ercüment Ovalı'nın verdiği sözler hep havada kaldı

23 Nisan'da aşı müjdesi vereceğini belirtip üst üste sosyal medya paylaşımlarıyla haftalarca kamuoyunu oyalayan Prof. Dr. Ovalı, en son 27 Temmuz'da "2 milyon doz aşı ürettik. Testler devam ediyor. Türkiye'de yapılan hayvan testleri başarı ile tamamlandı. Son basamak havyan testleri için Amerika'dan 22 Haziran'da deney hayvanları gelecekti ancak bir gecikme oldu. 10 Ağustos'ta deney hayvanları gelecek. Genetiği değiştirilmiş korona virüs ile enfekte olabilen fareler gelecek. 1 ay üzerlerinde testler yapacağız. Ekim sonu gibi insan üzerindeki çalışmalara başlayabiliriz. demişti. Ancak Kasım ayı bitti hala bir çalışması duyulmadı...