HDP grup toplantısını, HDP kadın grubu olarak yaptı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin, sadece kadınların katıldığı TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmadığı her gün kadınların öldürüldüğünü ve şiddete maruz kaldığını söyledi ve kadınlara seslendi: Kadınlar bir araya gelirsek, mücadele edersek dünya durur. 21. yy tarihini mutlaka kadınlar yazacak.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sadece kadınların katıldığı TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. İstanbul Sözleşmesine dikkat çeken Buldan pandemi sürecinin de en ağır faturasının kadınlara kesildiğini söyledi. Buldan, cezaevlerindeki kadın ve çocukların da risk altında olduğunu iddia etti.

İşte Pervin Buldan'ın konuşmasından satır başları:

Kadın grubu gerçekleştiriyoruz. Bugün kadın grubu toplantımızı yapıyoruz. Kadınların ölüme sürüklenmesine tanık oluyoruz. Kadının emeğine, bedenine yönelik suçlar önlenmiyor. 2011 yılında imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmadığı her gün kadınlar öldürüldü, şiddete maruz kaldı.

"Cezaevlerinde pandemi sürecinde kadınlar ve çocuklar risk altındadır"

Çocuklar katledilirken AKP ne yaptı? Failleri cezasızlıkla ödüllendirdi. 14 yaşında öldürülen Berkin Elvan'ın davası 7 yıldır sürüncemede...Her bir canımızın hesabını adalet önünde tek tek soracağız. Devlet şiddetinin kol gezdiği bir yerde cezaevleridir. Kadınlar burada cezaevinin yönetiminin keyfi baskılarına maruz kalmaktadır. Cezaevlerinde pandemi sürecinde kadınlar ve çocuklar risk altındadır. Hükümeti uyarıyoruz. Kontrolünüz altında olan cezaevlerindeki bezdirme uygulamalarına son verin.

İçinde bulunduğumuz ekonomik buhran halkı açlık-yoksullukla terbiye etme siyasetine dönüşmüştür. Pandemi karşısında destek sunulmayan esnaftan, üreticisine herkes iflasla baş başa bırakıldı. Özellikle kadınlar bu sürecin en ağır faturasını ödüyorlar. Süreçte ilk işini kaybedenler kadınlar olmuştur. Mart 2020'den bu zaman iş başında olan kadından 2 milyonu işsiz kaldı. Pandemide bakım emeği kadınların omuzlarına kalmıştır.

"Esas acı reçeteyi halk onlara yazıyor"

Hükümet ne yapıyor? Bolca yalan, zam, vergiler var. Yandaş patronlara değil emekçiye var. Halka acı reçeteden bahseden cumhurbaşkanı var. Halka gelince, kadınlara gelince acı reçete var. Bizde onlara şöyle diyoruz. Esas acı reçeteyi halk onlara yazıyor. İlk seçimde acı ilacı içecekler. AKP-MHP ittifakı içecek. Bir damat göndererek enkazın altından kurtulacaklarını sanmasınlar. Enkazın faturasını buna sebep olan ittifak ödeyecek. Eş başkanlık sistemi ile girdiğimiz yerel seçimde halk onay verdi ve siz bunu göremeyecek kadar kör olmuşsunuz.

"Kadınlar bir araya gelirsek dünya durur"

Biz HDP olarak Kürtlerin ortak kazanımlarını tehlikeye atacak girişimlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Kadınlar bir araya gelirsek mücadele edersek dünya durur. 21. yy tarihini mutlaka kadınlar yazacak. HDP kadın mücadelesinin bileşenidir. Biz HDP'li kadınlar olarak sorumlukları yerine getirmeye hazırız. Kurduğunuz bu devran mutlaka bitecek. Kadınların devranı başlayacak.