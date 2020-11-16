Müge Anlı canlı yayında çağrı yaptı Kızılay için toplanan bağışla resmen filo kurdu
ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında toplanan bağışla Kızılay için aşevi filosu kuruldu.
Uzun yıllar ATV ekranlarında kayıpları bulan ve cinayetleri çözen Müge Anlı, bunların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiriyor.
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Deprem bölgelerinde oldukça aktif bir şekilde yardım etmek adına çalışan Müge Anlı, her fırsatta Kızılay'ın bağış kampanyalarına destek veren Anlı, aşevi projesi kapsamında izleyicileriyle birlikte bir filo kurdu.
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Müge Anlı'nın çağrısıyla 20 milyon lira bağış toplandı.
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Toplanan bu bağışlar ile neler yapıldığını canlı yayında hesaplayan Müge Anlı, 2 yerleşik, 5 mobil tır, 26 Atom Karınca olmak üzere 33 Müge Anlı ve Dostları Aşevi, Türkiye'nin hizmetine sunulduğunu Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ile birlikte duyurdu.
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