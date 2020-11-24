Bursa'da sokaklarda yaşıyordu cansız bedenine ulaşıldı
BURSA'da kimsesiz olarak sokaklarda yaşadığı belirtilen 45 yaşındaki adam, cansız halde bulundu.Abone ol
Olay, sabah saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesindeki dere kenarında meydana geldi. Bir vatandaşın yerde yatan İlkay Tekbaş'ı gördükten sonra durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Acil 112 tarafından yapılan kontrollerde kişinin öldüğü tespit edildi. İlkay Tekbaş’ın na'şı otopsi için adli tip kurumuna gönderildi.
Tekbaş’ın sokaklarda yaşadığı, yakınlarının ise İstanbul’da olduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.
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