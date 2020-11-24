Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 128 milyar doları kime sattın?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın eriyen döviz rezerviyle ilgili cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, "Madem ki faizleri arttıracaktın 128 milyar doları kime ve nereye sattın? Benim bildiğim manav, kasap, taksici, işsiz, emekli almadı. Kime sattın" diye sordu.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Öğretmenler ve ekonomiyle ilgili hükümete sert eleştiriler yöneltti.

Libya açıklarında Türk gemisinin hukuksuz bir şekilde aranmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Türk gemisinin hukuksuz aranmasıyla ilgili Mavi Marmara hatırlatması

"Bizim bir gemimiz uluslarası sularda durdurularak usulsüz bir şekilde arandı. Benzer bir olay İsrail'e girişte olmuştu. Biz dava açtık hep birlikte karşı çıktık. Bir gece yarısı Türkiye Cumhuriyeti açtığı davadan vazgeçti. Acaba AKP'li kardeşlerim bunu biliyorlar mı? Filistin davasına sahip çıkmak için oraya gidenler öldürüldüler, tazminat istendi, İsrail dedi ki ben vermem ama vakıf gösterirseniz oraya bağış yaparım. Sonra bir gere yarısı Meclis'ten bir kanunla geçirdiler. Almaya'yı da, İtalya'da şiddetle kınıyorum. Bizim gemimize uluslararası sularda yaptıkları baskın dolayısıyla. Hükümetten bu konuda çok açık ve çok net yanıt bekliyorum."

Hükümete Öğretmenler Günü tepkisi

1924 yılında çıkarılan kanunda öğretmenler devlet protokolünde yer aldığına değinen Kılıçdaroğlu, öğretmenlerin sorunlarını ve önerilerini sıraladı:

"Şimdi bakın Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin derdiyle uğraşıyoruz. 7 Bakan değişti, 7 eğitim politikası oluştu. En önemli düzenleme 5 AK Parti Milletvekilinin teklifiyle yapıldı. Hiçbiri öğretmen değildi. Çocuklarını okula gönderen AK Partili annelere sesleniyorum; Çocuklar 18 yıldan beri denek olarak kullanılıyor.

Öğretmenlere 3600 ek gösterge

100 binin üstünde öğretmen emekliliği bekliyor 3600 ek gösterge yüzünden. Verin ek göstergeyi söz verdiniz. Sana 3600 ek gösterge sözü verip, göstergeyi vermiyorlarsa sen de 'sana oy yok diyeceksin' kardeşim. Bunlar tercihi öğretmenden yana kullanmıyorlar.

“Pazarlarda esnaflık yapan, atama bekleyen öğretmen var"

Köy okullarının açılması gerek, taşımalı eğitime son verilmeli. Yazık günah değil mi bu çocuklara, öğretmen var okul var. Neden açılmıyor? Bir sınıfta 50-60 öğrenci var, bunlara son verilmesi lazım. Doktora yapıp çekirdek satan, pazarda çalışan, kâğıt toplayan atama bekleyen öğretmenler var. Üniversiteyi bitirdikten sonra kâğıt toplayıp geçinen öğretmenin dramını biliyorlar mı? Bilmiyorlar.

Biz ne yapacağız? 1-Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkaracağız. Öğretmeni toplumda en saygın konuma getireceğiz. 2-Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında maaş almayacak. 3-Eğitim yatırımları için özel yasal düzenleme yapacağız. MEB bütçesinin en az %18'i yatırıma gidecek."

Bilim Kurulu üyelerine sert çıktı: Ne işiniz var orada?

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararları eleştiren Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Bilim Kurulu üyeleri vardı:

"Saat 10 ile 20 arasında virüs bulaşmıyor. Virüsü terbiye ettiler. Tüm dünya bize gülüyor. Önlem böyle mi alınır? Kardeşim siz okumuş yazmış profesörlersiniz aranızdan sözcü seçip 'şu önlemler alınmalıdır' diyemediniz. Siyasi irade izin vermedi ise ne işiniz var orada. Bir sözcü seçemediniz aranızdan. Onlar yapmıyorlarsa ne işin var orada? Covid-19 ile ilgili gerçek rakamlar açıklanmıyor. Neymiş "Devletin itibarı sarsılırmış". Yalan söyleyen devletin itibarı olur mu?"

Merkez Bankası'nın faiz artışı kararına değinen Kılıçdaroğlu, bankanın eriyen rezervlerine dikkat çekerek şu çağrıyı yaptı:

Faiz artışıyla ilgili Erdoğan'a yüklendi

"Ekonomiyi de deneme-sınama ile götürüyorlar. Geçen hafta faizin yükseltileceğini söylemiştim. Ve yükseltildi. Kim kazandı Londra'daki tefeciler kazandı.

Erdoğan, 'Ülkemiz şahlanış dönemine giriyoruz' demişti, meğer tefeciler için söylüyormuş. Faiz arttı. Bütün bunların tamamı devletin yönetilmediğini gösteriyor. Çaktırmadan kredi kartı faizlerini de yükselttiler. Kredi kartını Erdoğan mı kullanıyor? Esnaf, öğretmen, işçi kullanıyor.

128 milyar doları kime sattın?

Faiz lobilerinin önünde diz çökmek zorunda kaldı! Mademki diz çöktün, faizleri arttıracaktın, bunu biliyorsun.. Peki, 128 milyar doları kime sattın? Pazarcı, taksici, emekli almadı.

Eğer faizi arttıracaksan neden Merkez Bankası Başkanı hakaretlerle görevden aldın? 20 gün ekonomi pik yaptı derken şimdi dip yaptı. Neden acı reçete diyorsun? 20 gün önce faiz baronları karşı kurtuluş mücadelesi verdiğini söylüyordun. Faiz sebep, enflasyon sonuç diyordun. Ne oldu ne değişti şimdi?

Buldukları reçeteyi biliyorsunuz. Askıda ekmek, acı reçete, etsiz köfte tarifi başlamış galiba. 128 milyar doları kime sattılar, grup başkanvekillerimiz soru önergesi verecekler TBMM’ye. Bir siyasi iktidar 18 yıl sonra adalet ve ekonomide reform yapacağım diyorsa, bu bir itiraftır. Yapamazlar böyle bir iradeleri yok. İradeleri ipotek altında."

Bahçeli'ye dokunulmazlık yanıtı: Kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz"

Kendisinin dokunulmazlığının kaldırılacağı haberleriyle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Açıklama yapmışlar Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını kaldıracağız diye. Eğer benim dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz. Sizden mi korkacağım ben. Söyledim yine söylüyorum, memleketime feda olsun, bayrağıma feda olsun. Sizden asla korkmayacağım.