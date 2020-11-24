Masumlar Apartmanı Safiye'nin sevgilisi Naci kimdir kim oynuyor?

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin tek ve unutulmaz aşkı Naci diziye dönüyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Safiye, öldü sandığı Naci ile yıllar sonra karşılaşacak. Peki Naci'yi kim oynuyor, gerçek adı nedir? İşte Tansel Öngel hayatı

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Masumlar Apartmanı bu akşam heyecanla beklenen yeni bölümü ile ekrana gelecek. Masumlar Apartmanı yeni bölümde Safiye'nin tek aşkı Naci ortaya çıkıyor. Safiye'nin öldüğünü sandığı sevgilisi Naci bu akşam yeni bölümde öğretmen olarak karşımıza çıkacak. Peki Masumlar Apartmanı Naci kimdir, Tansel Öngel kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Masumlar Apartmanı Naci kimdir: Masumlar Apartmanı dizisinde Naci, Safiye’nin aşık olduğu adamdır. Şimdilerde Neriman’ın öğretmeni olan Naci hiçbir zaman Safiye’yi unutmamış ve ondan vazgeçmemiştir. Safiye’yi her zaman karşı binalarından izleyen Naci ilk günkü gibi Safiye’ye aşıktır ancak kendinde onun karşısına çıkacak cesareti bir türlü bulamamaktadır. Naci de artık yaşlanmıştır; o da psikolojik olarak çok sağlam değildir ancak yine de son nefesine kadar Safiye’den vazgeçmeyecektir.

Tansel Öngel kimdir: Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 Kilis'de doğmuştur. Babaannesi Selanik göçmeni, anneannesi Mısırlı, dedesi Lübnanlı. Anne ve babası öğretmen olduğu için görev yaptıkları Gaziantep, Kilis'de doğdu, Ankara'da büyüdü.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden 2000 yılında mezun oldu.

2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosunda göreve başladı. Halen Trabzon Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir

İlk kez 2004 yılında "Uy Başımıza Gelenler" dizisi ile ekran karşısına geçerken Hakan Yılmaz, Başak Köklükaya, Aykut Oray, Nefise Karatay, Mustafa Üstündağ ile beraber oynadı.

2010 yılında yönetmenliğini Osman Sınav ve Raşit Çelikezer'in birlikte yaptığı "Kılıç Günü" adlı dizide başrolde olarak Nur Erkul, Melike Güner, Ertan Saban, Yurdaer Okur, Ali Atay, Teoman Kumbaracıbaşı ile beraber oynadı.

2011 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Venedik Kralı'nın oğlu Alvise Gritti rolünü oynadı.

6 Kasım 2012 tarihinde 29 Nisan 2014 tarihine kadar ekranlarda oynayan ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenlik yaptığı "Benim İçin Üzülme" adlı dizide başrollerde Fulya Zenginer, Tansel Öngel, Çağlar Ertuğrul, Öykü Çelik, Ünal Silver oynadılar.

18 Mart 2015 tarihinde vizyona girecek olan ve yönetmenliğini Özhan Eren'in yaptığı "Son Mektup" adlı sinema filminde Nesrin Cavadzade ile başrolde oynadı.

Tansel Öngel, 2007 yılında Özge Özder ile evlendi. 2010 yılında boşandı.