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Görkem Sağlam Atalanta'nın gündeminde

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Hollanda Ligi ekiplerinden Willem II forması giyen Görkem Sağlam'ı gündemine aldı.

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Hollanda Ligi ekiplerinden Willem II forması giyen Ümit Milli Takım oyuncusu Görkem Sağlam, İtalyan kulüpler Atalanta ve Sassuolo'nun transfer gündemine girdi.

Özellikle Bergamo ekibi Atalanta'nın, Sağlam'ın maçlarına gözlemci gönderdiği ve sezon sonuna kadar bu performansı devam ederse resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.

Genç oyunculara çok önem veren Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin son gözdesi Görkem Sağlam oldu. 1998 doğumlu olan Sağlam, Almanya'da alt yaş kategorilerinde  41 kez forma giyerken, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas tarafından Ümit Milli Takıma da davet edildi. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Sağlam için bir başka İtalyan ekibi Sassuolo da istekli. İtalya kulüplerinin gündeminde olan Sağlam için istenilen bonservis bedeli ise 1 milyon Euro.

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