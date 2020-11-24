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Papa, Uygur Türklerini 'zulüm altındaki' halklar arasında saydı

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Çin'deki Müslüman Uygur Türklerini "zulüm altındaki" halklar arasında saydı.

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İngiliz gazeteci-yazar Austen Ivereigh tarafından Papa ile yapılan söyleşilerden oluşan kitap, koronavirüs pandemisi sonrasıdaha adil bir dünya kurma yolları üzerine odaklanıyor. Papa'nın sözleri, gelecek hafta yayımlanacak olan "Hayal Edelim: Daha İyi Bir Geleceğe Giden Yol" isimli kitapta yer alıyor.

İtalyan ve dünya basınında kitaptan yapılan alıntılara göre Papa Francesco kitapta, dünya genelinde dini azınlıkların maruz kaldığı baskılardan söz ettiği bölümde Müslüman Uygur Türklerine de değindi ve şu ifadeleri kullandı:

"Zulüm altındaki halkları sık sık düşünüyorum: Arakanlı Müslümanlar, zavallı Uygurlar, Yezidiler... Işid'in onlara yaptığı gerçekten zalimceydi. Ya da Mısır'da, Pakistan'da kilisede dua ederken patlayan bombalarla öldürülen Hristiyanlar..."

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