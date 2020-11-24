BIST 1.317
DOLAR 7,93
EURO 9,41
ALTIN 463,20
HABER /  EĞİTİM
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Başöğretmen paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrencilere alfabeyi öğrettiğinin tasvir edildiği bir tabloyu paylaştı.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlıktaki bu fotoğraf çok uzun yıllardır burada. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim anlayışıyla öğretmenliğin her zaman, her yerde yapılabileceğini çok güzel yansıtıyor. Bugün çocuklarımız, velilerimiz adına meslektaşlarımı kutlamak isterim. Günümüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal:Tedbirlerle beraber toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgın duracak
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 128 milyar doları kime sattın?
Cemal Kaşıkçı'nın 30 yıllık arkadaşından olay ifade: Kahtani ve ailesi tarafından tehdit ediliyordu
Ünlü oyuncu Devrim Parscan hayatını kaybetti
ABD yeni Başkanı Joe Biden kabinesinde görev yapacak 6 ismi açıkladı
Kırşehir'de kahvaltıda yediği ekmek hayatına mal oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da 7 yıldır dağda tek başına yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi
Mustafa Denizli'nin kayınbiraderine açtığı davada hapis cezası kararı
AK Parti eski milletvekili Galip Ensarioğlu hakkında "terör" soruşturması
Papa, Uygur Türklerini 'zulüm altındaki' halklar arasında saydı
Görkem Sağlam Atalanta'nın gündeminde
Bülent Arınç ne dedi Demirtaş açıklaması istifa mı getiriyor?
Yorumlar