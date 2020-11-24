El Bab'da terör saldırısı! Bomba yüklü araç patlatıldı

SURİYE'nin kuzeyinde yer alan El- Bab'da araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 5 sivil yaşamını yitirdi, 18 sivil de yaralandı.

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Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Bombalı terör saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 18 sivil yaralandı.

Ölü sayısı artabilir

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralılar, Bab'daki hastanelere nakledildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Patlamanın ardından çevrede hasar gerçekleşti, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.