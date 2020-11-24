Almanya Türk gemisindeki skandal aramayı savundu Türkiye'nin protesto notasını reddetti

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Alman firkateyninin Akdeniz"de Libya'ya silah taşındığı şüphesiyle Türk bandıralı bir yük gemisini durdurup aramasıyla ilgili Alman askerlerinin doğru davrandığını savundu.

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Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de Libya üzerinden yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaptı.

"Alman askerleri doğru şekilde davranmıştır ve kesinlikle AB'nin Irini misyonunun yetkileri içinde hareket etmiştir" diyen CDU'lu kadın bakan, "Askerlere yöneltilen suçlamalar haksızdır" vurgusunu yaptı.

Avrupa Birliği'nin (AB) İrini Operasyonu'na bağlı Alman savaş gemisindeki askerlerin bayrak ülkesinin iznini almadan Türk bandralı 'Rosaline A' adlı yük gemisini durdurup arama yapması, Ankara'nın sert protestosu üzerine durdurulmuş ve askerler gemiyi terk etmişti.

Ankara'dan sert kınama

Ardından Ankara'daki yetkililerden sert dille kınama açıklamaları geldi.

AB ve İtalya Büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı Türk Dışişleri'ne çağırılarak, İrini Operasyonu'nun Türk gemisine yönelik eylemi protesto edildi.

Topu Roma'daki İrini Operasyon Merkezi'ne attılar

Bunun üzerine Berlin'den aramaya ilişkin bir dizi açıklama geldi. İlkin Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christian Thiels, geminin Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal ettiğinden şüphelenildiğini, arama görevinin Roma'daki İrini Operasyon Merkezi'nden verildiğini duyurarak sürecin işleyişiyle ilgili şunları söyledi:

"Firkateyn burada uygulayıcı unsurdur. Firkateynde hangi geminin aranacağı yönünde karar verilmiyor. Operasyon yönetimi, koşulları inceliyor ve ardından 'Bu gemi şimdi incelenmelidir' diyor."

Şüphe durumunda gemide daha fazla inceleme yapılabildiğini, arama yapılması için geminin bandıralı olduğu ülkenin de onayının gerektiğini, yaklaşık 4 saat içinde aramaya itiraz edilmemesinin aramaya onay verildiği anlamına geldiğini anlatan Thiels, "Bildiğimiz kadarıyla dün de böyle oldu. Ayrıntılar konusunda Roma'daki Operasyon Merkezi'ne müracaat etmeniz lazım" dedi.

Gemideki mürettebatın işbirliği içinde davrandığını ve tüm imkanları sunduğunu aktaran Thiels, daha sonra Türkiye'nin gemide arama yapılmasına itiraz ettiğini açıklamasının ardından gemideki aramanın durdurulduğunu belirtti.

Thies, "Aramalar durdurulana kadar geminin yükünde yasak olan hiçbir malzeme bulunmadı" açıklamasını yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse de tüm prosedürün doğru şekilde işlediğini, Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'na katılan tüm ülkelerin Libya'ya yönelik silah ambargosuna uyması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin protesto notası reddedildi

Bugün de Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Türkiye'nin protesto notasını reddeden açıklaması geldi.