Hulusi Akar'dan Türk gemisinde hukuk dışı aramaya tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de Türk gemisinde yapılan hukuk dışı aramaya ''Akdeniz'deki olay uluslararası hukuka aykırıdır, yanlış yapılmıştır'' diyerek tepki gösterdi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de Türk gemisinde yapılan hukuk dışı arama ve Türkiye ve Rusya arasında Karabağ görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Akar, ''Akdeniz'deki olay uluslararası hukuka aykırıdır, yanlış yapılmıştır. Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır. Türk ticari gemilerinin güvenliği için tedbirler üzerinde çalışıyoruz.'' dedi.

İrini Harekatı nedir? Gemi olayı için ne dedi?

İtalya'nın başkenti Roma'dan yönetilen İrini Harekatı Komuta Merkezi, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan operasyona tam destek vermişti. İrini Harekatı Komuta Merkezi, Akdeniz'de Türk gemisine dün yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin, Türkiye'den cevap almadan gemiye çıkıldığını bildirdi.

Açıklamada, "İrini Harekatı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2292 ve 2526 sayılı kararlarının uygulanması çerçevesinde, 'Roseline A' isimli Türk bayraklı genel kargo gemisine çıktı ve Libya'ya yönelik silah ambargosuna ilişkin incelemelerde bulundu." ifadesi kullanıldı.

İzinsiz yapıldığı itiraf edildi

Açıklamada, İrini Harekatı'nın ilgili BMGK kararlarına uygun olarak bayrak devletinin onayını almak için "iyi niyetle çaba sarf ettiği" iddia edilirken, "Bayrak devletinden cevap alamayan Alman Hamburg Fırkateyni ekibi, Bingazi Limanı'nın yaklaşık 160 deniz mili kuzeyindeki uluslararası sularda gemiye çıktı. Gemi kaptanı ve mürettebatı, gemiye çıkarma sırasında iş birliğine açık bir tavır sergiledi. Bayrak devleti, geminin incelenmesine izin vermediğini bildirdiğinde, İrini Harekatı, gemide hiçbir yasa dışı malzeme izine rastlanmayan arama faaliyetini durdurdu ve gemi yoluna devam etmek üzere bırakıldı." denildi.

İrini Harekatı 5. kez gemiye çıkıyor

İrini Harekatı'nın 5. kez bir gemiye çıktığı belirtilen açıklamada, uluslararası sularda gerçekleşen bu faaliyetin, operasyon yetkisinin parçası olduğu ileri sürüldü. Bu arada, İrini Harekatı'nın açıklamasına karşın Türk bandıralı geminin personelinin çektiği görüntülerde ve geminin güvenlik kamera kayıtlarında Alman askerlerinin, personele yönelik sert müdahalesi dikkati çekti.