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Musa Aydın koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu açıklandı

İhlas Haber Ajansı

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın’ın korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

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TGF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ın Covid 19 testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisinin tedavisi şu an evde sürmekte olup sağlık durumu son derece iyidir. Türk güreşinin çok daha iyi yerlere gelmesi için gecesini gündüzüne katan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Musa Aydın’a Allah’tan acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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