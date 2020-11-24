Bülent Arınç istifa etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli çok sert çıkmıştı...

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden istifa etti. Arınç Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istemesi kriz çıkarmıştı. Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile Erdoğan'la görüşüp istifa ettiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı da Arınç'ın istifasının kabul edildiği bildirildi.

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TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın istifasıyla ilgili çıkışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sert tepki görünce Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüz yüze görüştüğünü ve karşılıklı helalleştiklerini belirten Arınç istifasını, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada da Arınç'ın istifasının kabul edildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ve helalleşerek iyi niyet temennilerinde bulunduklarını belirten Arınç, "Hayatım boyunca doğru söz, doğru ilke, dürüstlük ve vicdanımın sesi rehberim oldu. Bu yüzden çok bedel ödedim ama bundan asla vazgeçmedim. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğim" dedi. İşte o açıklama...

​İletişim Başkanlığı: Arınç'ın istifası kabul edildi

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada da Arınç'ın istifasının kabul edildiği bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir."

Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) November 24, 2020

Bülent Arınç ne demişti?

Bülent Arınç "Ben de Sayın Cumhurbaşkanı da tutuksuz yargılama istiyoruz. Hakim ve savcılar yanlış yapıyor. Ergenekon hakim ve savcılarının şu andaki durumlarına baksınlar. Osman Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arınç için ne dedi? Bülent Arınç'ın sözlerinin kendisinin de katıldığı şeklinde yorumlanması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan dün çok sert çıkmıştı. İşte Erdoğan'ın o sözleri...

- Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz." diyen Erdoğan şöyle devam etmişti:

- Velev ki geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı, hükûmetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur."

MHP lideri Devlet Bahçeli ne demişti?

- Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın, televizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş’a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklıktır. Bu şahsın iki suçlunun serbest bırakılmasını istemesi suçluyu övmektir, suça iştiraktir, ihanete yataklıktır. Demirtaş teröristtir, Devran isimli kitap terör propagandasıdır. Bizim nazarımızda aksini iddia eden kim olursa olsun bölücüdür, terörsevicidir, fitnenin elebaşıdır. Sayın Arınç aslına mı çekiyorsun nesline mi dönüyorsun? Sen Devran'ı bırak da Mehmet'lere bak.'