Adıyaman'da vakalar arttı! Hıfzıssıhha Kurulu 148 adresi karantina altına alındı
ADIYAMAN’da korona virüs salgını dolayısıyla 1 köy, 148 adres karantina altına alındı.Abone ol
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri gündemdeki konuları görüştü. Kurul, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman merkeze bağlı Elmacık köyünde ve il merkezinde bulunan 148 adresin karantina altına alınmasına karar verdi.
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