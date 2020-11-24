Ordu'da kazılarda ortaya çıkanlar şaşırttı! Ziyaretçi akınına uğradı

1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan kaledeki kazılarda ayrıca, yaklaşık 300 basamaklı merdiven ile milattan önceki dönemlere ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan çatı kiremitleri ve duvar örgüsü seramik parçalarına da ulaşıldı.