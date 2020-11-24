Ordu'da kazılarda ortaya çıkanlar şaşırttı! Ziyaretçi akınına uğradı
ORDU’da Kurul Kalesi'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda ortaya çıkanlar görenleri şaşırttı.
Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, 2010 yılında kazı çalışması başlatıldı.
Ordu Müze Müdürlüğü öncülüğünde, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un da aralarında yer aldığı, 25'i arkeolog, 40 kişilik ekiple sürdürülen kazı çalışması yapıldı.
Ana Tanrıça Kibele Heykeli ile 3 büyük heykel ve yaklaşık 2 bin parça tarihi eser bulundu.
1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan kaledeki kazılarda ayrıca, yaklaşık 300 basamaklı merdiven ile milattan önceki dönemlere ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan çatı kiremitleri ve duvar örgüsü seramik parçalarına da ulaşıldı.