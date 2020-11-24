Kars'ta 'koyun kavgası' dehşetle bitti iki kişi yaralandı
Kars'ta koyunların karışması nedeniyle başlayan kavgada silahlar patladı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişi yaralandığı açıklandı.Abone ol
Kars'ın Arpaçay ilçesinde koyun sürülerinin karışması nedeniyle Ali K. ile Cüneyt B. arasında tartışma yaşandı. Çıkan kavgada silahla vurulan Cüneyt B. olay yerinde hayatını kaybetti, kardeşi Aykut B. ile babası Sürmeli B. ise yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı. Köyde yoğun güvenlik önlemi alan jandarma, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.