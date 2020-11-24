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Aydın'da fuhuş rezaletini adım adım takip ettiler! Basıldılar

İhlas Haber Ajansı

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda fuhuşa aracılık eden ve fuhuş yaptığı iddia edilen 11 şüpheli polis tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, fuhuşla mücadele kapsamında uzun süredir takip ettiği 7 adrese bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında fuhuşa aracılık eden 3 şahısla birlikte, 3 travesti ve 3 yabancı uyruklu kadının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli raporları alınan şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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