Ibrahimovic'ten FIFA 21'e sert tepki: Size kim izin verdi?

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği FIFA oyun serisi, Ultimate Team moduyla kitleleri peşinden sürüklemeye devam ediyor. EA Sports, oyun içinde oyuncuların yüzlerini ve isimlerini kullanmak için kişilerin iznini almak zorunda.

Konuyla ilgili fotoğrafının kullanıldığını ancak izninin alınmadığını ifade eden Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından yaptığı eleştiride, "EA Sports'a oyunda yüzümü kullanması için kim izin verdi? Ben böyle bir izin verdiğimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Ibra'nın paylaşımı:

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me