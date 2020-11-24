Ibrahimovic'ten FIFA 21'e sert tepki: Size kim izin verdi?

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, kendisinden izin almadan yüzünü kullanan FIFA 21'e sert tepki gösterdi.

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Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği FIFA oyun serisi, Ultimate Team moduyla kitleleri peşinden sürüklemeye devam ediyor. EA Sports, oyun içinde oyuncuların yüzlerini ve isimlerini kullanmak için kişilerin iznini almak zorunda.

Konuyla ilgili fotoğrafının kullanıldığını ancak izninin alınmadığını ifade eden Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından yaptığı eleştiride, "EA Sports'a oyunda yüzümü kullanması için kim izin verdi? Ben böyle bir izin verdiğimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Ibra'nın paylaşımı: