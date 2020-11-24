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Zoom indir ücretsiz nasıl indirilir Zoom üzerinden canlı ders izleme

Eğitime uzaktan online olarak devam etmek zorunda kalan öğrenciler Zoom nasıl yüklenir, nasıl PC ya da telefona indirilir araştırması yapıyor. Sesli, görüntülü iletişim imkanı sunan Zoom'da öğrenciler online olarak derslere katılabiliyorlar. Peki zoom indirme nasıl, nasıl yüklenir, nasıl çalışır?

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Zoom indirme ve canlı ders giriş ekranı nasıl yüklenir öğrenci ve velilerin gündeminde. Zoom üzerinden canlı dersler veriliyor. Burada canlı ders açabilmek veya izleyebilmek için öncelikle uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Zoom indirme işlemi Google Play Store ve Apple Store üzerinden yapılıyor. İşte, Zoom canlı ders giriş ekranı ve indirme bilgileri hakkında bazı detaylar

Zoom nasıl indirilir: Zoom uygulamasını Google Play ve Apple Store’dan indirebilirsiniz. Program genel kullanımda ücretsiz ancak daha büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödemeniz istenebiliyor.

PLAY STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ


Zoom canlı ders girişi ile ilgili bilgiler: 
Zoom üzerinden canlı dersler veriliyor. Burada canlı ders açabilmek veya izleyebilmek için öncelikle uygulamayı indirmelisiniz. Uygulamayı indirdikten sonra new meeting ile yeni bir ders açabilirsiniz. Buraya tıkladıktan sonra size verilen meeting İD numarasını derse katılmasını istediğiniz kişilere verebilirsiniz. Start Meeting tuşuna basıp derse başladıktan sonra öğrenciler ile ID'yi gönderdiğiniz derse başlayabilirsiniz.

Öğrenciler verilen ID ile Zoom uygulaması üzerinden canlı derse katılabilirler.

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