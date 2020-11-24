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Samsun'da koronavirüs temaslısı bankaya girmeye çalışırken yakalandı

İhlas Haber Ajansı

Sorumsuzluğun son görüntüsü Samsun'dan... Yurt geneli artan koronavirüs tablosuna rağmen kurallara uymayanların haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez, koronavirüs temaslısı olduğu öğrenilen şahıs bankaya girmeye çalıştı, güvenlik görevlisi durdurdu.

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Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde bir banka önünde meydana geldi. Koronavirüsü temaslısı bir vatandaş işlem yapmak üzere bankaya geldi. Bankaya girişte yapılan Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolünde, bankanın güvenlik görevlisi vatandaşın temaslı olduğunu fark etti.

Vatandaş bankaya alınmadı ve polis ekiplerine haber verildi. Ekipler yaptıkları kontrolün ardından vatandaşı filyasyon ekiplerine teslim etti.

Söz konusu kişi, pozitif veya temaslıların kaldığı Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

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