BIST 1.321
DOLAR 7,97
EURO 9,48
ALTIN 464,20
HABER /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Kırşehir'de kahvaltıda yediği ekmek hayatına mal oldu

İhlas Haber Ajansı

KIRŞEHİR'de, kahvaltı yaparken nefes borusuna ekmek parçası kaçan kişi yaşamını yitirdi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, belediyede görevli Metin Uğurcalı'nın nefes borusuna kahvaltı yaptığı sırada ekmek parçası kaçtı. Nefesi kesilerek fenalaşan Uğurcalı, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Uğurcalı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Metin Uğurcalı'nın Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 7 yaşındaki çocuğu korkunç zindana hapsetti! 52 gün boyunca beynini yıkamış Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Fatih Terim her puan kaybında bahane aradı topa tutuldu: Utanç duydum
Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan Bülent Arınç'a 'Demirtaş' tepkisi yargıya müdahale
MEB'den 'kurs' kararı! Birebir yapılan uygulama eğitimlerine devam edilebilecek
Son dakika Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı zimmet soruşturması
Erdoğan'dan "İş adamları yatırım yapmaktan korkuyor" sözlerine çarpıcı yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm yatırımına 60.5 milyar lira harcandı
İzmir'de yüzde 15'lik su zammına vatandaştan tepki
Prof. Dr. Ercüment Ovalı yeniden piyasaya çıktı! Yerli Covid-19 aşılarını yerden yere vurdu
ABD'den Türkiye'de yeni hibe programı! Demokratik değerleri güçlendirecek projeler desteklenecek
Pervin Buldan grup toplantısında konuşuyor
Zoom indir ücretsiz nasıl indirilir Zoom üzerinden canlı ders izleme
Yorumlar