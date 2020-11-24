Kırşehir'de kahvaltıda yediği ekmek hayatına mal oldu
KIRŞEHİR'de, kahvaltı yaparken nefes borusuna ekmek parçası kaçan kişi yaşamını yitirdi.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, belediyede görevli Metin Uğurcalı'nın nefes borusuna kahvaltı yaptığı sırada ekmek parçası kaçtı. Nefesi kesilerek fenalaşan Uğurcalı, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Uğurcalı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Metin Uğurcalı'nın Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenildi.
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