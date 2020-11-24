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Bülent Arınç'a AK Parti'den şok! Bülent Turan ve Melih Gökçek'ten dikkat çeken paylaşımlar

Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden istifa etmesinin ardından AK Parti'den Arınç'a şok geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "En büyük hizmeti istifası oldu" derken, Melih Gökçek "AK Parti'den de istifa et" çağrısı yaptı...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepkisinin ardından Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti. Arınç'ın istifasıyla ilgili AK Parti'den sert açıklamalar geldi. Bülent Arınç için AK parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Melih Gökçek dikkat çeken paylaşımlar yaptı. 

Birbirlerine yönelik ağır suçlamalarla gündeme gelen Bülent Arınç ve Melih Gökçek arasında yeni polemik istifa ile tekrar alevlendi. Melih Gökçek, Demirtaş ve Kavala ile ilgili çıkışından sonra Arınç'a sert sözlerle yüklenmiş "Cumhurbaşkanımın ve AK Partimizin fikri bu değil. Sen ne biçim AK Partilisin" tepkisini göstermişti.

"Bence yetmez" paylaşımı

Bülent Arınç'ın bugün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmesinin ardından Gökçek, sosyal medya hesabından "Bülent Arınç sadece Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmiş. Ama bence yetmez" paylaşımı yaptı. Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, babasının söylemediğini söyledi ve "Bülent Arınç kesinlikle Ak Partiden de istifa etmeli" paylaşımı yaptı.

"En büyük hizmetin istifa haline gelmesi çok acı!"

Arınç'ın istifasıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. "En büyük hizmetin istifa haline gelmesi çok acı!" diyen Turan şu ifadeleri kullandı: Siyasi görevlerimizi bir gün devredeceğiz. Geride bırakacağımız hoş bir sada en büyük hayalimiz. Yaptığımız hizmetler kadar, davaya zarar veren, milletin vicdanını yaralayan, değerlerimize aykırı söylemler de akıllarda kalacak. 

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