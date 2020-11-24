Korkutan görüntüler! Brezilya'da yoğun bakım ünitelerinde Kovid-19 yoğunluğu

Koronavirüs can almaya devam ederken hasta sayısında da artış sürüyor. Salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında Brezilya da yer alıyor. Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 302 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 169 bin 485'e, 16 bin 207 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 87 bin 608'e yükseldi.