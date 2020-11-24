Korkutan görüntüler! Brezilya'da yoğun bakım ünitelerinde Kovid-19 yoğunluğu
Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Brezilya'da yoğun bakım ünitesinde yatan COVID-19 hastaları yeniden artış göstermeye başladı.
Koronavirüs can almaya devam ederken hasta sayısında da artış sürüyor. Salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında Brezilya da yer alıyor. Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 302 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 169 bin 485'e, 16 bin 207 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 87 bin 608'e yükseldi.
Vakaların yeniden yükselişi sonrası hastanelerde artan yoğunlukla birlikte Rio de Janeiro'daki bir hastanenin de yoğun bakım ünitesinde yatan Kovid-19 hasta sayısında artış gözlendi.
ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 445 bin 95 olarak açıklandı.
İşte Brezilya'daki yoğun bakım ünitesinden görüntüler