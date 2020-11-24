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Ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti. Korkmaz, Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filminde, "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim" repliğiyle hafızalara kazınmıştı.

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Üç yıl önce kendisi gibi oyuncu olan oğlu Cem Korkmaz'ın ölümüyle yıkılan ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz yaşamını yitirdi.

Can Yılmaz, acı haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

G.O.R.A., A.R.O.G., Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun."

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