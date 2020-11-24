Sivasspor'dan kötü haber! Koronavirüs vakaları artıyor

Sivasspor, iki futbolcunun ve teknik heyetten bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Kırmızı-beyazlılar, daha önce 6 futbolcunun ve 1 personelin korona testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında Perşembe günü deplasmanda Karabağ ile karşılaşacak olan Sivasspor'da maç öncesi flaş bir gelişme daha yaşandı.

Kırmızı-beyazlılar, takıma yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri neticesinde iki futbolcunun ve teknik heyetten bir kişinin pozitif bulgular verdiğini duyurdu.

Sivasspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Karabağ maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 2 sporcumuzun ve teknik heyetten bir kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. 3 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır. Ayrıca daha önce testi pozitif çıkan bir sporcumuzun son testi negatife dönmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadesi kullanıldı.

Sivasspor Kulübü, daha önce 6 futbolcunun ve 1 personelin korona testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.