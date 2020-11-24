Ankara'da koronadan ölecekler için yeni mezarlar hazır! Ürperten manzara

Kovid-19 salgını nedeniyle, her gün yüzlerce insan sevdiklerine veda etmek zorunda kalıyor. Salgının en çok etkilediği şehirlerden Ankara'da da vefat sayılarındaki artış sürüyor. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan ve hayatını kaybeden vatandaşların büyük bir çoğunluğu, Mamak ilçesindeki Ortaköy Mezarlığı'na defnediliyor.