Ankara'da koronadan ölecekler için yeni mezarlar hazır! Ürperten manzara
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının en fazla arttığı illerin başında gelen Ankara'daki korona mezarlığında yeni mezarlar hazırlandı. Ortaköy Mezarlığı'ndan ürperten manzaralar ve hüzünlü hikayeler geldi..
Kovid-19 salgını nedeniyle, her gün yüzlerce insan sevdiklerine veda etmek zorunda kalıyor. Salgının en çok etkilediği şehirlerden Ankara'da da vefat sayılarındaki artış sürüyor. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan ve hayatını kaybeden vatandaşların büyük bir çoğunluğu, Mamak ilçesindeki Ortaköy Mezarlığı'na defnediliyor.
Yeni mezarlar: Mezarlık içinde oluşturulan, sadece Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin bulunduğu bölümde, bir yandan vefat edenlerin mezar taşları hazırlanırken diğer yandan olası ölümler için yeni mezarlar açılıyor.
Hüznün hakim olduğu mezarlığa gelen vatandaşlar, cenazesi olağanüstü şartlarda defnedilen yakınlarının mezarı başında dualar okuyor, mezarına karanfiller bırakıyor.
Evden dışarı çıkmıyordu: Kovid-19 nedeniyle Ekim ayında kaybettiği annesinin mezarını ziyarete gelen Murat Kahriman, gazetecilere yaptığı açıklamada annesinin evden dışarı çıkmadığını, bu nedenle hastalığı nerden kaptığını bilmediklerini söyledi.