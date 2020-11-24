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Milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıkınca TBMM boşaltıldı

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulundayken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunun pozitif çıktığını öğrenmesi üzerine Genel Kurul salonu boşaltılarak dezenfekte edildi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Genel Kurul salonuna girip çıkan bir arkadaşımızın daha pozitif çıktığını öğrendik" anonsunu yaptıktan sonra Genel Kurulun dezenfekte edilip havalandırılması için ara verdi.

Başkanlık Divanı uyarıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi olan HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in Genel Kuruldayken telefonuna gelen mesajla Kovid-19 sonucunun pozitif olduğunu öğrenmesi üzerine salondan ayrıldığı ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın TBMM Başkanlık Divanını uyardığı öğrenildi.

Çalışmalar yeniden başladı

Titiz bir şekilde gerçekleştirilen dezenfekte uygulamasının ardından Genel Kurul çalışmalarına yeniden başladı.

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