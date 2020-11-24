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İstanbul Silivri'de çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Silivri'de bir ailenin kaldığı prefabrik evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti. Anne ve baba, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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İSTANBUL Avcılar'da yaşayan aile, Silivri Değirmenköy'de bulunan evlerine geldi. Anne Çiğdem S. ve baba Nihat S., bahçede bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebepten evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede prefabrik evi sararken 16 yaşındaki A.S. ve 7 yaşındaki İ.S., evde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan abi kardeş hayatını kaybetti

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken; mahsur kalan çocukların kurtarılması için çalışmalar başlatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından evin içine giren itfaiye ekipleri, abi kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.

Acılı annenin feryatları yürekleri dağladı

Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen Çiğdem S., sinir krizleri geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan annenin, "Annem gelin hadi bekliyorum" feryatları bekleyenlerin yüreğini dağladı. Baba Nihat S. de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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