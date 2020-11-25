BIST 1.321
DOLAR 7,99
EURO 9,49
ALTIN 464,41
HABER /  POLİTİKA
ADV Mediamarkt'ın %70'e varan indirim fırsatını kaçırmayın

İçişleri Bakanı Soylu'dan koronavirüs genelgesi talimatı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamındaki denetim faaliyetlerinin artırılmasını ve yasaklarla ilgili genelgeye tereddütsüz uyulması talimatını verdi.

Abone ol

İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında 81 il valisi, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve sahil güvenlik bölge komutanları ile "Koronavirüs Değerlendirme" toplantısı yaptı.

Bakanlık Muhammed Fatih Safitürk Salonu'nda video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya, Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık ve bakanlık bürokratları katıldı.

Denedimler 7/24 esasına göre artırılacak
Toplantıda illerde salgının seyri, salgının önlenmesine yönelik alınan son tedbirler, koronavirüs denetimleri ile güvenlik alanında dönemsel gelişmeler ele alındı.

Bakan Soylu, illerde denetim faaliyetlerinin 7/24 esasına göre hayatın her alanında artırılmasını, önümüzdeki süreçte özellikle pazaryeri, AVM, toplu ulaşım araçları gibi vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimlerin yoğunlaştırılmasını, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve meydanlarda sigara içilmesini yasaklayan genelgeye tereddütsüz uyulmasını istedi.

Kades uygulama için 1 milyon hedefi
Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında, uygulamaya konulan "eylem planı" ile "koordinasyon planı" çerçevesinde 2020 yılı başından itibaren İçişleri Bakanlığınca alınan yeni tedbirler ve bu tedbirlerin sonuçlarını değerlendiren Bakan Soylu, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen KADES uygulaması ile ilgili illerde kadınlara bilgilendirici ve tanıtıcı faaliyetlerin artırılmasını, 620 bin civarında olan uygulamayı indiren kişi sayısının bu yıl sonuna kadar 1 milyon hedefine ulaşmasını istedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bugün dolar neden yükseldi! 8 lirayı gördü bir daha çıkar mı?
Kahramanmaraş'ta su altında kalan köy kuraklık sonrasında gün yüzüne çıktı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (24 Kasım 2020)
Milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıkınca TBMM boşaltıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenler için tepki çeken sözler
Başkan Erdoğan ile Putin'den kritik görüşme
ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan Dışişleri Bakanı’na sert tepki
Azerbaycanlı şehidin mezarına Galatasaray bayrağı asıldı
Ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
Hakim ve savcıların terfi sonuçları ilan edildi
Milli Savunma Bakanlığından Türk gemisindeki hukuksuz aramaya ilişkin açıklama
Aktif Rasyosu nedir uygulama neden kaldırıldı? Aktif Rasyosu anlamı
Yorumlar