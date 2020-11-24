İstifa eden Bülent Arınç'a darbe! Vekil oğlu Ahmet Mücahit Arınç'ın twiti olay
TBMM eski Başkanı Bülent Arınç bugün YİK üyeliğinden istifa etmişti. Oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, babasının istifasıyla ilgili yaptığı paylaşımla gündem oldu.Abone ol
Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, babasının istifası sonrası ilginç bir çıkış yaparak tavrını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana koydu.
AK Parti Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının istifasına ilişkin şunları yazdı :
"Aynı denize dökülen farklı ırmaklarız. Ama sefere çıktığımız ilk gün de dediğimiz gibi: Bu denizde tek bir gemi, tek bir rota ve tek bir Reis var" .
Aynı denize dökülen farklı ırmaklarız.— Ahmet Mücahit Arınç 🇹🇷 (@MucahitArinc) November 24, 2020
Ama sefere çıktığımız ilk gün de dediğimiz gibi:
"Bu denizde tek bir gemi, tek bir rota ve tek bir Reis var."
Bülent Arınç istifasını verdi
Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili açıklamaları olay olan Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ağır bir tepki alınca bugün istifasını verdi. Bülent Arınç ise istifasını twitter hesabından bir açıklama ile duyururken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hesabından da istifanın kabul edildiği aynı yolla ilan.
Bülent Arınç'ın istifası kamuoyunda hayli farklı yankılandı. Melih Gökçek, 'yetmez AK Parti'den de istifa et' derken, AK Partili Bülent Turan da 'en büyük hizmeti istifası oldu' yorumunda bulundu.
Arınç Demirtaş için ne demişti?
Bülent Arınç'ı istifaya götüren süreç Habertürk canlı yayınındaki Selahattin Demirtaş açıklamaları oldu. Arınç şunları söyledi:
-"Demirtaş 3-4 yıldır tutuklu. Tutukluluk cezaya dönüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu. Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Selahattin Demirtaş'ı tanımak veya onu yargılamak için onun yazdığı 'Devran' isminde kitap var. Ne olur onu alıp okuyun. Ben korona süreci içinde bunu okudum. Belki Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi değiştirmeyeceksiniz ama ve Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travmalar üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir."
Erdoğan bu sözler üzerine Arınç'a ne dedi?
Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı kastederek 'tutuksuz yargılanma' vurgusu yaptığı konuşmasına da yanıt veren Erdoğan, "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız" dedi.