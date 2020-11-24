İstifa eden Bülent Arınç'a darbe! Vekil oğlu Ahmet Mücahit Arınç'ın twiti olay

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç bugün YİK üyeliğinden istifa etmişti. Oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, babasının istifasıyla ilgili yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Abone ol

Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, babasının istifası sonrası ilginç bir çıkış yaparak tavrını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana koydu.

AK Parti Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının istifasına ilişkin şunları yazdı :

"Aynı denize dökülen farklı ırmaklarız. Ama sefere çıktığımız ilk gün de dediğimiz gibi: Bu denizde tek bir gemi, tek bir rota ve tek bir Reis var" .

Aynı denize dökülen farklı ırmaklarız.



Ama sefere çıktığımız ilk gün de dediğimiz gibi:



"Bu denizde tek bir gemi, tek bir rota ve tek bir Reis var." — Ahmet Mücahit Arınç 🇹🇷 (@MucahitArinc) November 24, 2020

Bülent Arınç istifasını verdi

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili açıklamaları olay olan Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ağır bir tepki alınca bugün istifasını verdi. Bülent Arınç ise istifasını twitter hesabından bir açıklama ile duyururken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hesabından da istifanın kabul edildiği aynı yolla ilan.

Bülent Arınç'ın istifası kamuoyunda hayli farklı yankılandı. Melih Gökçek, 'yetmez AK Parti'den de istifa et' derken, AK Partili Bülent Turan da 'en büyük hizmeti istifası oldu' yorumunda bulundu.