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Kahramanmaraş'ta su altında kalan köy kuraklık sonrasında gün yüzüne çıktı

Anadolu Ajansı

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde akarsu ve barajlardaki suyun çekilmesiyle, 29 yıl önce su altında kalan köy tekrar gün yüzüne çıktı.

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KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesine bağlı Avşar köyü, 1991 yılında Ceyhan Nehri üzerine kurulan Sır Barajı havzasında kalınca o dönemde alınan kamulaştırma kararının ardından boşaltıldı. Su altında kalan köy, kurak geçen yılın ardından akarsu ve barajlardaki suyun çekilmesiyle yeniden görünür hale geldi.

Yıllar önce yaşadıkları evlerin kalıntılarını görmek için baraj gölü kıyısına gelen mahalle sakinleri duygusal anlar yaşadı.

Köylülerden Ahmet Dönmez, evlerinin baraj yapımı nedeniyle istimlak edildiğini, burayı terk ederek başka yere taşındıklarını anlattı. 41 yıl yaşadığı eski mahallesini seyrederken duygulandığını dile getiren Dönmez, "Köyümüzde yaşarken harmandan geldiğimizde tozluyken bir kalıp sabun alıp ırmağın içine dalardık. Şu an baktığımızda evleri görüyoruz. Burada bir tane tarihi köprü vardı, o da suyun içerisinde kaldı. Bazen sular çekilince ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Ali Burçak da evlerinin su altında kalması sonrasında Avşar Mahallesi'nin yüksek kesimlerine taşındıklarını, sular çekilip de evler gün yüzüne çıkınca anılarını hatırladıklarını ifade etti.

Zöhre Burçak ise yıllar önce mahalleye gelin geldiğini, en güzel günlerini burada yaşadığını belirterek, "Gençliğim burada geçmedi ama bir süre yaşadım. Evleri gördüğümüzde anılarımızı konuşuyoruz. Tarlalarımız vardı, pamuk ekerdik. Onları hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

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