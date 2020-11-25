Okan Buruk: Bizim için hiçbir şey bitmedi

İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, gruptaki şanslarıyla ilgili olarak, "Bundan sonra oynayacağımız iki takımla da 3'er puan fark var. Bizim için hiçbir şey bitmedi" dedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 4'üncü haftasında İstanbul Başakşehir'in deplasmanda Manchester United'a 4-1 mağlup olduğu müsabakanın ardından İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, sayılara bakıldığında iki takımın da birbirine istatistik olarak çok yakın olduğunu belirterek, "Çok erken bir gol yedik. Manchester United'ın geniş alanda çok iyi oyuncuları var. Bruno Fernandes fark yarattı. Oyunu yönetti. Cavani faktörü de var. Hücumda daha hareketli oynadılar. Maça baktığımızda erken gol yedik, iyi başlayamadık. İlk yarıda da net pozisyonlarımız vardı. 2-1'i yakalasaydık belki şansımız olabilirdi. 3-0'la soyunma odasına gittik, değişiklikler yaptık. Sonrasında golü bulsak da 4'üncü golü yedik. 3-2'yi bulabilirdik ama olmadı. 90 dakika mücadele eden bir Başakşehir vardı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Tabii ki istemediğimiz bir sonuçtu ama çok iyi bir takıma karşı oynadık. Manchester United'ı tebrik ediyorum, galibiyeti hak ettiler" ifadelerini kullandı.

"BİREYSEL HATALAR HER TAKIMDA OLUYOR"

Yenilen 2'nci ve 3'üncü goldeki bireysel hatalarla ilgili gelen soruya Buruk, "Bireysel hatalar oldu. Birinci gol rakibin becerisi. 2 ve 3'üncü golleri bireysel hata olarak görebiliriz. Böyle girdiğimiz pozisyonlar da oldu. Futbolun içinde bunlar var. Bireysel hatalar olacak, her takım için oluyor. Genel olarak baktığımızda özellikle ikinci yarı daha istekliydik. Maçın sonuna kadar mücadele ettik. Çok iyi bir takımla oynadık. Çok erken gol yiyince onların istediği bir maç oldu" diye konuştu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Son olarak gruptaki şanslarını değerlendiren Okan Buruk, "Bundan sonra oynayacağımız iki takımla da 3'er puan fark var. Bizim için hiçbir şey bitmedi. Grup 3'üncülüğü ve 2'nciliği şansımız devam ediyor. Elimizden geleni yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Buruk, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, takımının 90 dakika boyunca mücadele ettiğini ancak beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.

Çok erken bir gol yedikten sonra rakibin daha geniş alanlarda net pozisyonlar bulduğunu belirten Buruk, "Manchester United takımı geriye düştüğünde üretmede zorlanan bir takımdı. Kadro olarak da çok ofansif bir kadro vardı. Özellikle Cavani'nin ön tarafa girmesi de rakibin hücumdaki gücünü arttırdı. Erken gol yemek bizi moral olarak aşağı çekti. Onların istediği oyuna döndü. 2. ve 3. golü yedik." ifadelerini kullandı.

"HATALARIMIZ DA OLDU"

Buruk, "Hatalarımız da oldu. Girdiğimiz net gol pozisyonlar vardı. İlk yarıda da vardı ikinci yarıda da vardı. Daha çok golle bitirebilirdik, daha çok gol yiyebilirdik. Oyun olarak iyi işler yaptığımızı düşünüyorum ama sonuca yansıtamadığımız dakikalar oldu. Rakibimizi hak ettiği bu galibiyetten dolayı kutlamak istiyorum." diye konuştu.

Maçtaki oyuncu tercihlerinde doğruyu yaptıklarını aktaran Buruk, "Maça 3 orta saha ile çıktık. Oyuncu tercihleri ile ilgili sıkıntımız yok. Rakip, ikinci yarı 3-1 sonrası bize daha fazla pozisyon verdi. Rakip kaleye yüklendik. Elimizdeki kadronun en iyisini çıkarmaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Gruptaki şanslarının devam ettiğine dikkati çeken Buruk, şunları kaydetti:

"Üzerimizdeki 2 takımın 6'şar puanı var. Bu iki takımla maç yapacağız. Şansımızın devam ettiğini düşünüyoruz. Bu maçlarda da elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmaya çalışacağız. Oyuncularımla maçlara aynı inançla çıkacağız. Leipzig maçını kazandığımız takdirde bizi farklı bir yere götürecek. Çok iyi bir takım ama biz kazanmaya çalışacağız."

SOLSKJAER: İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLAMAK ÖNEMLİYDİ

Takımının ilk yarıdaki performansından memnun olduğunu dile getiren Ole Gunnar Solskjaer, "Gösterdiğimiz hücum niyeti iyiydi. Goller atmak istedik. İlk yarıyı 0-0 tamamlarsak sıkıntı olacağını biliyorduk çünkü rakibimiz iyi bir kontra atak takımı. Devreye 3-0 girmek önemliydi" dedi.

H Grubu'ndaki son durumu değerlendiren Solskjaer, "Çok sıkı ve çok yakın bir grup. Bir puana ihtiyacımız var gruptan çıkmak için, 3 puan alırsak lider olacağız. PSG Maçını dört gözle bekliyoruz. Başakşehir de eğer Leipzig'i yenerse son maç onlar için bir final olabilir" ifadelerini kullandı.

"BAŞAKŞEHİR İYİ BİR TAKIM"

Son olarak İstanbul Başakşehir'in performansını değerlendiren Norveçli teknik adam, "Başakşehir iyi bir takım, iyi oyuncuları var. Gulbrandsen ilk 11'de başlamadığı için mutluyum. Onu çok yakından tanıyorum. Rafael de eskiden Manchester United'da oynadı. Onunla da tekrar karşılaşmak güzeldi" diyerek sözlerini noktaladı.