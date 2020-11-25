Fahrettin Koca'dan 3 il için dikkat çeken uyarı: Belirgin atış var

Sağlık Bakanı Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle görüştü. Koca, "Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış var. Bu illerimizde daha gayretli, daha titiz bir çalışma gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Tekirdağ, Malatya ve Ordu il sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

"Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış var''

Toplantıda, salgın seyrini, hizmet kapasitesini, filyasyon ekiplerinin performansını ve ek tedbirleri ele aldıklarını belirten Koca, "Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış var. Bu illerimizde daha gayretli, daha titiz bir çalışma gerekiyor. Desteğinizin önemi artmış durumda. Mücadelemize desteğinizle güç verin" ifadesini kullandı.