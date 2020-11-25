Muhittin Korkmaz neden öldü 2020 ölüm sebebi nedir

Cem Yılmaz'ın G.O.R.A filminde 'Komutan Logar bir cisim yaklaşıyor' repliği ile akıllara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz öldü. Ölüm haberinin ardından birçok kişi Muhittin Korkmaz'ın hayatını araştırdı. 67 yaşında ölen Muhittin Korkmaz'ın ölüm nedeni belli değil. Oyuncu 2017 yılında oğlu Cem Korkmaz'ı kaybetmişti.

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Muhittin Korkmaz öldü, ölüm nedeni ise henüz belli değil. birçok filmde rol alan fakat G.OR.A filmi ile tanınan oyuncu Muhittin Korkmaz 67 yaşında öldü. Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan emekli olan Muhittin Korkmaz oğlu Cem Korkmaz'ı 2017 yılında kaybetmişti. Peki kimdir Muhittin Korkmaz, aslen nereli, evli mi kaç çocuğu var?

Muhittin Korkmaz kimdir: Muhittin Korkmaz 17 Ekim 1953'te dünyaya geldi. G.O.R.A.’da sık sık "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu adlı karakteri oynamıştır.

1953 yılında Gaziantep'te doğan Muhittin Korkmaz uzun yıllar boyunca tiyatrolarda sahne aldı ve Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu. 2002 yılında Cem Yılmaz'ın Telsim reklamı için seçilip, reklamda Huluti isimli karakteri oynadı. Bu reklam ile birlikte Cem Yılmaz'ın projelerinde yer almaya başlayan Korkmaz, G.O.R.A.’da "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu'yu oynadı. Tihulu ismi Cem Yılmaz tarafından Telsim reklamındaki Huluti karakterinden esinlenilerek yaratılmıştı.

G.O.R.A.’nın ardından Tunç Başaran'ın yönettiği Sinema Bir Mucizedir ile Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmlerinde yer aldı. Daha sonra Cem Yılmaz'la olan birlikteliğine Türk Telekom reklamı ile A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerindeki yardımcı rollerde devam etti.

1,52 m boyunda olan Korkmaz, kendisi gibi oyuncu olan Cem Korkmaz'ın babasıdır. Oğlu Cem Korkmaz 1 Kasım 2017 tarihinde öldü.