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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bülent Arınç'ın sözleri bizi çok üzdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç'la görüşmesini AK Parti MYK'da anlatırken “Bülent Bey ile görüştüm. Sözlerimin onu üzdüğünü söyledi. Kendisine, ‘Sen bizi daha çok üzdün' dedim.'' şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısında Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

Akşam'da yer alan habere göre; toplantıda Erdoğan, Bülent Arınç’a açıklamalarının doğru olmadığını ilettiğini belirterek, “Bülent Bey ile görüştüm. Sözlerimin onu üzdüğünü söyledi. Kendisine, ‘Sen bizi daha çok üzdün. Yasin Börü ve Kürtlerin ellerinde kanı olan adamları başımıza çıkarıyorsunuz’ dedim” ifadesini kullandı.

Arınç'ın istiasına üzülmüş
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti'de yer alan kurmaylarına Bülent Arınç’ın istifasının kendilerini üzdüğünü de söylediği öğrenildi.

“AK Parti’nin bir milliyetçi bagajı yoktu, elinde Kürt kanı yoktu”
AK Parti’nin 22 ve 23’ncü dönem milletvekili Mehmet İhsan Arslan’ın bir basına verdiği röportajda, kitabında yer alan “AK Parti’nin bir milliyetçi bagajı yoktu, elinde Kürt kanı yoktu” sözleri MYK’da gündeme geldi.

“Bizim elimiz kanlı mı?''
Bunun üzerine, Erdoğan’ın bu sözlerin çok ağır olduğunu söylediğini belirterek, “Bizim elimiz kanlı mı? Eli kanlı demek doğru değildir. Bizim Kürtlerle problemimiz yok” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Toplantıda Arslan’ın bu sözlerden dolayı oy birliğiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevkine karar verildi.

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