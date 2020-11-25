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Aksaray'da alkollü araç kullanmaktan yakalandı! Bakın kendini nasıl savundu

İhlas Haber Ajansı

AKSARAY’da alkollü araç kullanırken polis ekiplerine yakalanan ve araçta yapılan aramada av tüfeği ele geçirilen sürücü kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, “Ben kötü bir insan değilim, kanun kaçağı da değilim” diyerek kendini savundu.

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Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesinde devriye atan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cadde üzerinde durumundan şüphelendikleri 68 ABL 671 plakalı Volkswagen marka otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapan ekipler şahsın alkollü olabileceğini düşünerek olay yerine trafik ekibi çağırdı.

Trafik ekipleri tarafından alkol kontrolünden geçirilen sürücü Y.E.U. (39), 102 promil alkollü çıkarken, otomobilde yapılan aramada tüfek ele geçirildi. Ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmek istenirken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Çekmeyin” diye seslenen alkollü sürücü, “Ben kötü bir insan değilim, kanun kaçağı da değilim” diye kendini savunmaya çalıştı.


Trafik cezası kesildi
Araç içerisinde çıkan av tüfeği ve tüfeğe ait fişeklere polis ekiplerince el konulurken, alkollü araç kullanmaktan sürücünün ehliyetine el konuldu. Trafik cezası kesilen sürücünün otomobili çekici marifeti ile otoparka çekildi.

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