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Gaziantep'te koronavirüs hastalarının umuduydu! Acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP’te Covid-19 hastalarının umudu olan ve 33 gündür korona virüs hastalığıyla mücadele eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Süyür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Gaziantep’te Şehitkamil Devlet Hastanesi’nin Covid Polikliniğinde görevliyken 22 Ekim tarihinde korona virüs testi pozitif çıkan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Süyür hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gören Süyür, 26 Ekim tarihinde entübe olarak yoğun bakıma kaldırılmıştı. Salgının başladığı Mart ayından bu yanadır yüzlerce korona virüs hastasını iyileştiren Süyür’ün hastalığı atlatması için Gaziantep’te sağlık ekipleri seferber olmuş, korona virüs tedavisinde ilk defa kullanılan yapay akciğer kullanılmıştı. Yapay akciğerin bağlanmasıyla durumu iyiye giden akciğerleri toparlanmaya başlayan Süyür’ün yaşam mücadelesi 33 gün sürdü. Süyür’ün cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.

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