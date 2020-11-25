Dörtyol Belediye Başkan Fadıl Keskin koronavirüse yakalandı
HATAY'ın Dörtyol İlçe Belediye Başkanı Fadıl Keskin, yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.Abone ol
Dörtyol Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Keskin’in, Covid-19'a yakalandığını açıklandı. Sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada Başkan Keskin’in hekimlerin tavsiyeleri doğrultusunda ilaç kullanımı ile birlikte tedavi sürecini evinde geçireceği belirtildi.
Kıymetli Hemşerilerim;— fadilkeskintr (@fadilkeskintr) November 24, 2020
Dün yaptırmış olduğum Covid-19 testim ‘Pozitif’ çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Doktorlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum.
Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin.#fadılkeskin pic.twitter.com/IG0WGE9Z1n