BIST 1.321
DOLAR 7,97
EURO 9,48
ALTIN 463,29
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Mediamarkt'ın %70'e varan indirim fırsatını kaçırmayın

Yokları oynayan Samatta oyundan çıktıktan sonra resmen yıkıldı

Sivas Belediyespor'u konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmayı 4-0'lık skorla kazanıp üst tura çıkarken, yeni transfer Samatta'nın oyundan çıktıktan sonraki hali dikkat çekti.

Abone ol

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında dün akşam Sivas Belediyespor'u Kadıköy'de konuk etti. Sarı Lacivertliler baştan sonra üstün oynadığı karşılaşmayı yeni transferlerinin attığı gollerle 4-0 kazanmayı başardı.

41 ve 68'de Mame Thiam, 63'de Pelkas ve 73'de Kemal Ademi'nin ayaklarından gelen gollerle tura yürüyen Fenerbahçe'de 60. dakikada oyundan çıkan Samatta, hareketleriyle maçın önüne geçti.

Yerini Kemal Ademi'ye bıraktı
İlk olarak ekrana yansımayan görüntüler sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Karşılaşmanın 60. dakikasında oyundan alınan MBwana Samatta, yerini kendisi gibi yeni transfer olan Kemal Ademi'ye bıraktı.

Resmen yıkıldı
Rakibi karşısında gol atma başırısı gösteremeyen, ardından da oyundan alınan Samatta, oyundan çıktıktan sonra soyunma odasının yolunu tutmadı. Fenerbahçe yedek kulübesinin yanında adeta yere yığılan futbolcu, duygularına hakim olamadı. Uzun süre boyunca karşılaşmayı tek başına kenardan takip eden futbolcu, bir süre yüzünü montuyla kapatarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

Morali bozuldu
Uzun süre kenarda oturan ve mücadeleyi üzgün ve gözü yaşlı şekilde takip eden Tanzanyalı forvetin moralinin bir hayli bozuk olduğu görüldü. Maç sonu takım arkadaşlarının ve Erol Bulut'un da moral verdiği Samatta'ya kulüp de Twitter hesabından onun fotoğrafını paylaşarak destek oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu toplanıyor, sokağa çıkma yasağı genişleyecek iddiası
Adana'dan iğrenç haber! Dede 4 yaşındaki torununa cinsel istismarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bülent Arınç'ın istifa konuşması: Yanlış yaptım
Cinsel ilişki teklifini kabul etmedi sevgilisinin kafasına sıktı
Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı için net tarih belli oldu
Fahrettin Koca'dan 3 il için dikkat çeken uyarı: Belirgin atış var
ÖNCEKİ HABERLER
81 ilde eş zamanlı yapılacak! AK Partili kadınlar şiddete karşı tek ses olacak
Denizli'de gece yarısı hareketli dakikalar! Kurşun yağmuruna tuttular
Muhittin Korkmaz oğlu Cem Korkmaz ne zaman öldü?
Dörtyol Belediye Başkan Fadıl Keskin koronavirüse yakalandı
Pınar Gültekin'in annesi konuştu: Yasalar değişmezse her gün bir kadın ölmeye devam edecek
Yılbaşı ne zaman 2021 resmi tatil mi hangi güne denk geliyor?
Yorumlar