Devrim Parscan kimdir kaç yaşında neden öldü?

Yaptığı dublajların yanı sıra Kurtlar Vadisi, Çiçek Taksi, Naciye'yi Kim Sevmez filmlerinde rol alan Devrim Parscan 83 yaşında öldü. Bu haberin ardından Devrim Parscan kimdir, aslen nereli evli mi eşi çocukları kimdir soruları merak konusu oldu. İşte Devrim Parscan hakkında merak edilenler.

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Aslen Ankaralı olan oyuncu ce dublaj ustası Devrim Parscan 83 yaşında vefat etti. Kurtlar Vadisi, Çiçek Taksi, Naciye'yi Kim Sevmez gibi yapımlarda yer alan Devrim Parscan, yaptığı dublajlarla gündemde yer almaktaydı. Peki, Devrim Parscan kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Devrim Parscan filmleri ve dizileri hakkında bilgiler

Devrim Parscan 23 Temmuz 1937'de Ankara'da dünyaya geldi. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Parscan, uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde birçok oyunda rol almıştır.

2003 yılında emekli olan sanatçı, ayrıca sinema ve dizi filmlerde de oynamıştır. 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile tanındı. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Devrim Parscan, yüzlerce filmde seslendirme yapmanın yanı sıra,yine sayısız filmde dublaj yönetmenliğini üstlenmiştir. Duayen sanatçı olarak ömrünün son günlerinde de birçok dizi, belgesel ve sinema filminde dublaj ve seslendirme yapmıştır.

Oynadığı film ve diziler:

Naciye'yi Kim Sevmez - 2005

Kızma Birader - 2005

Sil Baştan - 2004

Kurtlar Vadisi - 2003-2004

Seni Yaşatacağım - 2002

Bizim Aile - 2001

Herkes Kendi Evinde - 2000

Cumhuriyet- 1998

Sibel - 1998

İlk Aşk - 1997

Zehra Ana - 1996

Köşe Kapmaca - 1996

Kurtuluş - 1996

Çiçek Taksi - 1995

Yolcu - 1994

İskilipli Atıf Hoca - 1993

Bir Kadın Yüzü - 1993

Kızımı Arıyorum - 1993

Zirvedekiler - 1993

Varyemez - 1991

Madde 438 - 1990

Dehşet Gecesi - 1989

Polis Dosyası - 1989

Hünkarın Bir Günü - 1989

Biz Ayrılamayız - 1988

Kızım ve Ben - 1988

Mazideki Kadın - 1986

Savunma - 1986

Taçsız Kraliçe - 1984

O Kadın - 1982

Tanrıya Feryat - 1980

İşte Bizim Hikayemiz - 1978

Sayılı Dakikalar - 1965

Küçük Hanımın Kısmeti - 1962

Küçük Beyefendi - 1962

Gümüş - 2007

Doğruluk Ekseni - 2010

Selam Bahara Yolculuk - 2015