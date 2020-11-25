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Değeri 1 milyon TL! İstanbul'da odun gibi doğrayıp kamyona yüklediler

İSTANBUL Bakırköy’de fosforlu işçi kıyafeti giyen hırsızlar 2 bin 200 metre uzunluğundaki fiber kabloyu motorlu testereyle parça parça edip kamyonete yüklediler. Yaklaşık 1 milyon liralık kabloyu hurdacıya 75 bin liraya sattılar.

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İstanbul Bakırköy'de fosforlu işçi kıyafeti giyen hırsızlar 2 bin 200 metre uzunluğundaki fiber kabloyu motorlu testereyle parça parça edip kamyonete yüklediler. Yaklaşık 1 milyon liralık kabloyu hurdacıya 75 bin liraya sattılar. Konuyla ilgili çalışma başlatan Bakırköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri 4 hırsızı gözaltına aldı. Hırsızların gündüz vakti herkesin içinde motorlu testereyle kablo kestikleri anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Bakırköy Yeşilköy'de telekomünikasyon şirketi tarafından mahalleye fiber altyapı döşemesi yapılıyordu. Bir grup hırsız kendileri de işçiler gibi fosforlu kıyafet giyip kabloların başına geçti. Hırsızlardan biri tuttu diğeri eline aldığı motorlu testereyle kabloyu birer metre uzunluğunda odun doğrar gibi doğradı. İki hırsızda doğranan kabloları kamyonetlerine yükledi. Yaklaşık 2 bin 200 metre kabloyu doğrayıp çalan hırsızlar olay yerinden kaçtı. Gündüz vakti herkesin içinde işçi kıyafeti giyip 1 milyon liralık kabloyu çalan hırsızlar, çaldıkları kabloyu götürüp 75 bin liraya bir hurdacıya sattılar. 

4 hırsız yakalandı
Sabah'ın haberinde göre gündüz vakti herkesin içinde işçi kıyafeti giyip 1 milyon liralık kabloyu çalan hırsızlar, çaldıkları kabloyu götürüp 75 bin liraya bir hurdacıya sattılar. Konuyla ilgili çalışma başlatan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 bin 200 metre fiber kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp çalan 4 hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. Hurdacıda olduğu belirlenen kabloların, şirkete teslim edileceği öğrenildi. 

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