Manisa'da üretilip ABD'ye ihraç ediliyor! Siparişlere yetişemiyorlar

Atölyede halı dokuyan 64 yaşındaki Sultan Dönmez, "Çanakçı Mahallesi'nde yaşıyoruz. Yazın kendi işlerimizi yapıyoruz, kışında halı dokuyoruz. Ev ekonomimize de katkıda bulunuyoruz. Günlük burada 35 lira kazanıyoruz. Bazı günler çalışıyoruz, bazı günler de çalışmıyoruz" diye konuştu.