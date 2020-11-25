Manisa'da üretilip ABD'ye ihraç ediliyor! Siparişlere yetişemiyorlar
MANİSA'nın Demirci ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi'nde 25 kadın tarafından özellikle kış aylarında dokunan halılar, başta ABD'de olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.
Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı 1500 rakımlık, 120 haneli kırsal Çanakçı Mahallesi'nde, 25 kadının dokuduğu halılar çeşitli ülkelere ihraç ediliyor. Sabahın erken saatlerinde, mahallede bulunan halı dokuma atölyesinde bir araya gelen kadınlar, dokuma tezgahlarının başına geçerek ilmek ilmek halı dokuyor.
Özellikle kış aylarında zamanlarının büyük bir bölümünü tezgahların başında geçiren kadınların, çeşitli figürlerle işledikleri halılar, başta ABD olmak üzere yurt dışına gönderiliyor.
Yılda ortalama 2 bin metre halı dokuyan 25 kadın, günlük 35 lira kazanç elde ederek, ev ekonomilerine de katkıda bulunuyor.
Atölyede halı dokuyan 64 yaşındaki Sultan Dönmez, "Çanakçı Mahallesi'nde yaşıyoruz. Yazın kendi işlerimizi yapıyoruz, kışında halı dokuyoruz. Ev ekonomimize de katkıda bulunuyoruz. Günlük burada 35 lira kazanıyoruz. Bazı günler çalışıyoruz, bazı günler de çalışmıyoruz" diye konuştu.