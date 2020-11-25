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Son dakika benzine çok büyük zam geliyor pompaya 24:00'da yansıyacak

Benzine son dakika okkalı bir zam geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; benzinin litre fiyatına 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Söz konusu zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

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Benzinli araç sahiplerine son dakika kötü haber geldi. Benzine kallavi bir zam yolda. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Brent petrol fiyatlarının aşı haberleriyle yükselişe geçmesi ve iç piyasada dolar kurunda yaşanan yükselişin söz konusu zamda etkili olduğu belirtiliyor.

7 lirayı geçecek

Benzinin litresi şu an İstanbul’da 6.67 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.73 TL’den satılıyor. Beklenen zammın fiyatlara yansımasının ardından benzinin litre fiyatı 7 liranın üzerine çıkmış olacak.

Petrol fiyatlarında artış sürüyor

Petrol, ABD ham petrol stoklarında beklenmedik artışa rağmen Covid-19 aşısının yakıt talebini artıracağı umutlarından destek bularak dört gündür yükselişini sürdürdü.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yaklaşık %4 yükselmesinin ardından bugün %1.1 artışla 48.40 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü dün %4’ten fazla yükselmesinin ardından bugün %1.1 artarak 45.38 dolarda seyretti.

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