Siirt'te kıt kaynaklarla uçan araba yaptı buzdolabı motoruyla uçurmayı başardı

Siirt’te yaşayan 46 yaşındaki Burhan Canpolat, çocukluk hayali olan uçan arabayı yapmak için farklı yerlerden parça topladı. Sonunda uçan arabasına kavuşan Canpolat, ilk denemesinde aracını uçurmayı da başardı. Canpolat, 'Maddi imkanım olmadığı için şimdilik tek kişilik yaptım. Projemi geliştirmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, yetkililerden destek bekliyorum" dedi.