Abdülkadir Ömür'ün neden patlamada yapamadığı ortaya çıktı

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, Abdülkadir Ömür'ün performansıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

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Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor'daki yetiştiricilerinden olan Sadi Tekelioğlu, Karadeniz Gazetesi'ne verdiği özel röportajda Abdülkadir Ömür ile Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'yı karşılaştırdı.

Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı'nın yarısı kadar antrenman yapmıyor" diyen Tekelioğlu, "Abdülkadir bence futbola odaklanmalı sadece ve sadece sahaya çıkıp top oynamalı, idman yapmalı. Yine söylüyorum çok önemli bir oyuncu ama futbolu sahada olduğunu çalışmanın sahada olacağını bilmesi gerek. Ben inanıyorum ki Yusuf'un yarısı kadar idman yapmıyor. İki sene önce daha küçükken daha çelimsizken çok daha fazla koşuyor, çok daha fazla iş beceriyordu geliştikçe hem gücünü kaybediyor hem de becerisini kaybediyor. Çok dikkat etmek lazım" dedi.

Milli maç arasından önce oynanan Alanyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür, tedavisinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile beraber ilk maçına 9. haftada BB Erzurumspor karşısında çıkmıştı.